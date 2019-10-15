Видеосюжеты о Пелевине, Станиславском и Высоцком покажут в метро Москвы

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Московский метрополитен будет демонстрировать в вагонах пассажирам видеоролики о жизни писателя Виктора Пелевина, театрального режиссера Константина Станиславского и актера и исполнителя Владимира Высоцкого в столице. Об этом во вторник сообщается на портале мэра и правительства города.

"Где учился кататься на велосипеде Виктор Пелевин, в каком доме состоялось дебютное выступление молодого Константина Станиславского и на какой улице прошло детство Владимира Высоцкого - это и многое другое можно будет узнать, просмотрев мини-сюжеты на мониторах в вагонах метро. Ролики входят в цикл "Литература и театр" просветительского проекта "Привет, Москва!", - говорится в сообщении.

Всего будет 50 запущено роликов, они длятся немного дольше минуты. Посмотреть их также можно на официальном сайте проекта.

Проект "Привет, Москва!" стартовал в метро осенью 2018 года. В его рамках интересную информацию о столице размещают на постерах, рекламных щитах в метро и демонстрируют на экранах в вагонах.