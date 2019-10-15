Московские предприниматели смогут проверить законность своей вывески онлайн

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Онлайн-сервис, благодаря которому московские предприниматели смогут проверить законность своей вывески, заработал на сайте мэра столицы. Об этом во вторник сообщается на портале.

"На сайте mbm.mos.ru появился новый онлайн-сервис "Проверь законность вывески", который сообщает, не выявлены ли нарушения в отношении вывески. В случае, если есть нарушения, сервис подскажет, как их устранить, чтобы избежать демонтажа конструкции", - говорится в сообщении.

Сейчас сервис доступен в тестовом режиме. Получить услугу можно, зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте мэра и указав свой ИНН в профиле.