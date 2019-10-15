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Сурки в Московском зоопарке окончательно погрузились в спячку

По данным пресс-службы учреждения, позднюю спячку сурков в этом году можно объяснить потеплением, которое было в сентябре
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Сурки в Московском зоопарке в этом году впали в спячку 14 октября. Это несколько позже, чем в последние годы, сообщает во вторник пресс-служба столичного зоосада.

"Грызуны окончательно погрузились в спячку 14 октября. За несколько недель до этого самки Сара и Нагайна стали крайне редко выходить из своей норы и не притрагивались к пище. А вот самец Арчи продолжал совершать обходы своих владений почти каждый день. В минувшие выходные он также уснул, предварительно плотно забаррикадировав вход в нору сеном", - говорится в сообщении.

В зоопарке предположили, что поздняя спячка сурков может объясняться потеплением, которое было в сентябре в этом году. "Еще один фактор, влияющий на то, когда сурки засыпают, - это их вес. Точнее, то, успели ли грызуны нагулять достаточно жировых запасов за лето или нет", - добавили в пресс-службе.

Специалисты зоопарка следили за питанием сурков, чтобы они набрали достаточно веса. Животные, в свою очередь, с августа начали наводить порядок в норе перед предстоящей спячкой: выгребали лишний песок и старую солому, ремонтировали подземные коридоры.

"Температура зверьков опускается с 36-38 градусов до 4-8 градусов (во время спячки - прим. ТАСС). Их дыхание замедляется до 2-4 вдохов в минуту вместо 20-30, а сердцебиение доходит до 5-15 ударов в минуту вместо 88-140. Зимой сурки почти не двигаются, обменные процессы в их организме замедляются, а, чтобы работа органов поддерживалась на должном уровне, в ход идут накопленные за лето жировые запасы. За период спячки сурки могут потерять больше 1/3 массы своего тела", - отмечается в сообщении.

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