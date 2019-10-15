Оборудование для пивоварения начала XX века обнаружили на Бадаевском заводе в Москве

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Координатор общественного движения "Архнадзор" Игорь Шихов обнаружил в здании 1970 года на Бадаевском пивоваренном заводе восемь барабанов начала XX века, которые использовались в производстве. Об этом ТАСС во вторник сообщили в организации.

"В здании 1970 года на Бадаевском пивоваренном заводе найден настоящий клад - восемь барабанов, предназначенных для солодопроращивания. Оборудование датировано началом XX века. Фотографии этих барабанов находятся в красивом альбоме 1900 года, выпущенном к 25-летию предприятия", - сказал собеседник агентства.

В "Архнадзоре" пояснили, что такое оборудование было уникальным для России XX века. Барабаны сводили к минимуму ручной труд при подготовке солода для варки пива и работали сначала на паровой, а затем электрической тяге. Они достигали 5 метров в диаметре.

Девелоперская компания Capital Group ранее разработала масштабный проект реорганизации территории завода. Концепция проекта предполагает создание высотного жилого здания на сваях, под которыми расположится парк и отреставрированные исторические корпуса завода. "Архнадзор" выражал опасения, что Бадаевский пивоваренный завод, который является памятником промышленной архитектуры, полностью потеряет свою идентичность из-за планируемого строительства там крупного жилого квартала. На сайте движения сообщалось, что от всего исторического ансамбля завода останется только три постройки. При этом они будут загорожены сваями, на которых и разместится жилой квартал. Вокруг завода также будет жилая застройка. Депутат Госдумы Ярослав Нилов в свою очередь утверждал, что в результате застройки объекта возникнет транспортный коллапс.