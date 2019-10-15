Экспрессы начнут останавливаться на станции МЖД Северянин с 16 октября

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Экспрессы, курсирующие между Москвой, Мытищами и Пушкино, начнут останавливаться на станции Северянин Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) с 16 октября. Об этом ТАСС сообщили во вторник в управлении железной дороги.

"С 16 октября на остановочном пункте Северянин Ярославского направления Московской железной дороги начнут останавливаться экспрессы, курсирующие между Москвой, Мытищами и Пушкино. С 21 октября добавятся ускоренные электропоезда, связывающие столицу с городами Сергиев Посад и Александров", - сказал собеседник агентства.

Всего дополнительную остановку на Северянине назначили 30 экспрессам.

Представитель МЖД также добавил, что в связи с увеличением времени для посадки и высадки пассажиров на станции Северянин с 16 октября некоторые поезда будут следовать без остановки на платформах Москва-3, Маленковская, Яуза и Лосиноостровская. Актуальная информация о графике движения поездов размещена в онлайн-расписании на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", на вокзалах и станциях.

В начале сентября представители правительства Москвы и ОАО "РЖД" открыли новую железнодорожную платформу Северянин. Таким образом, завершилась интеграция Ярославского направления железной дороги и Московского центрального кольца (МЦК). Пересадка между Северяниным и МЦК Ростокино организована по принципу "сухие ноги" и занимает считанные минуты. Проект предусматривал перенос существующего остановочного пункта Северянин на несколько сотен метров южнее к линии МЦК и строительство переходов, связывающих ее со станцией МЦК Ростокино. Благодаря переносу платформ пересадка сократилась с 1,1 тыс. до нескольких десятков метров и занимает теперь около 3 минут вместо прежних 15 минут.