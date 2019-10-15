Синоптики предупредили о переменчивой погоде и резких скачках давления в Москве

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Антициклон будет оказывать влияние на погоду в течение всей недели в столичном регионе, ожидаются скачки температуры и атмосферного давления со вторника. Об этом ТАСС сообщил во вторник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве, вообще в центре Европейской России, в течение практически всей недели будет господствовать антициклон. Но в передней или восточной части антициклона будут северные ветры, а в тыловой - теплые воздушные массы. Так, сегодня во второй половине дня, ночью, завтра мы будем находиться в передней части этого циклона", - сказал он.

По словам Вильфанда, во вторник температура понизится с максимальных 11-13 градусов до 7 градусов тепла к концу дня, по области возможно падение до 5 градусов тепла.

"В течение сегодняшнего дня очень существенно поменяется давление, примерно на 12-15 гПа, это где-то 11-12 мм за сутки", - отметил он.

По данным сайта Гидрометцентра, давление уже упало до значений 1007 гПа (755 мм рт. ст.), в Ярославской, Костромской и Нижегородской областях - до 1003 гПа (752 мм рт. ст.). К вечеру вторника, атмосферное давление вблизи центра антициклона вырастет до 1028 гПа (771 мм рт. ст.), но после вновь начнет падать. Вечером в среду оно опустится до 1012 гПа (759 мм рт. ст.), потом начнет расти.

В четверг антициклон начнет перемещаться, Москва окажется в его теплой части. Ночью температура будет 6-8 градусов тепла, днем - 14-16 градусов, сообщил Вильфанд.

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