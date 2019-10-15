Переселение по программе реновации в ЦАО начнется после 20 октября

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Переселение по программе реновации в центре Москвы начнется на следующей неделе, после 20 октября. Об этом сообщил журналистам во вторник заммэра столицы по градостроительной политике Марат Хуснуллин.

"Все работы идут по плану, ведем большой объем работ по градостроительной документации, обследованию домов, которые не будут сноситься, которые признаны памятниками и объектами культурного наследия. Думаю, что из крупных домов из района Камушки начнем [переселять] буквально на следующей неделе. Дома готовы, построены, благоустроены. Готовы людям предоставлять квартиры", - сказал он.

Ранее Хуснуллин сообщал, что первые переселения по программе реновации на территории Центрального административного округа Москвы начнутся осенью 2019 года с Мукомольного проезда. По его словам, в целом, ситуация с подготовкой по программе реновации в ЦАО тяжелая: нехватка стартовых площадок не позволяет расселить в первую волну ряд пятиэтажек.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки, это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.