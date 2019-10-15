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Владелец квартиры в Москве обвинил домработницу в краже 5 млн рублей

Полиция начала проверку

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Владелец квартиры в центре Москвы заявил в полицию о том, что домработница украла у него 5,2 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"14 октября года в полицию с заявлением обратился мужчина, проживающий по адресу: улица Большая Переяславская, дом 7, корпус 1, в котором просит принять меры к женщине, которая работала домработницей в его квартире. Она, находясь в помещении квартиры по вышеуказанному адресу, совершила кражу денег в размере 5 млн 200 тыс. рублей", - сообщили в главке.

По данному факту проводится проверка, добавили в пресс-службе.

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Россия
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