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Прием заявок на премии правительства Москвы продлен до 22 ноября

Премию в области охраны окружающей среды начали проводить в 2008 году, 2013 году в нее добавили номинацию для СМИ, а премию за лучший проект благоустройства учредили в 2010 году

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Прием заявок на премии правительства Москвы в области охраны окружающей среды и благоустройства продлен до 22 ноября. В 2019 году к соревнованию за почетное звание лауреата приглашаются представители СМИ, архитекторы, образовательные экологические организации, крупные корпораций и промышленные предприятия, сообщила во вторник пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"Столичные власти объявили два конкурса: на соискание премии в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства. Основные критерии оценки - это инновационность, актуальность и эффективность предложенных решений, вклад проекта в охрану окружающей среды, а также его социальная значимость. Прием заявок на участие продлен до 22 ноября", - говорится в сообщении.

Впервые премия в области окружающей среды была проведена в 2008 году, но в 2013 году в нее добавили номинацию для СМИ. Премия за лучший проект благоустройства была учреждена в 2010 году. В разное время победителями становились проекты по повышению экологической эффективности ТЭЦ-22 при переводе с угля на природный газ, лаборатория "Зеленый офис", создающая комфортные пространства для работы, молодежное движение волонтеров "#МосЭко", портал Экокласс.рф. В этом году заявки начали принимать с сентября, и для того, чтобы дать новым претендентам больше времени на продуктивную подготовку проекта и сбор материалов, окончание даты подачи перенесено с 25 октября на 22 ноября.

Победители конкурса получат вознаграждение в размере 200 тыс. рублей за первое место и 100 тыс. рублей - за второе. Награждение победителей состоится в декабре 2019 года. Премия правительства Москвы призвана отметить важность охраны окружающей среды столицы, где жители нуждаются в комфортной городской среде, а природные территории и их обитатели - в сохранении экологического баланса, отмечает пресс-служба.

Также начат прием заявок на Конкурс лучших проектов комплексного благоустройства природных и озелененных территорий. Побороться за премию смогут студенты профильных вузов и проектные организации.

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