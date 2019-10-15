Мосгоризбирком утвердил вознаграждения председателям избиркомов за работу на выборах

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Московская городская избирательная комиссия приняла решение об утверждении вознаграждения председателям территориальных и окружных избирательных комиссий Москвы за активную работу на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Об этом сообщил во вторник в ходе заседания зампредседателя столичного избиркома Юрий Ермолов.

"Принято решение Московской городской избирательной комиссией о дополнительной оплате труда из двух составляющих: дополнительная оплата за отработанное время в составе комиссий в период выборов и дополнительная оплата труда за активную работу, которая рассчитывается на основании ведомственного коэффициента <...> Для председателей территориальных избирательных комиссий - коэффициент равен двум, для председателей комиссий, на которые были возложены полномочия окружных избирательных комиссий, - три", - сказал Ермолов.

Он уточнил, что вознаграждение для председателей избиркомов было рассчитано по результатам оценки работы территориальных и участковых избирательных комиссий, с учетом количества поступивших жалоб и обращений по работе комиссий. Также было учтено участие комиссий в экспериментах по цифровому и дистанционному электронному голосованию и в эксперименте по безналичной оплате труда членов избирательных комиссий.

"Все территориальные избирательные комиссии представили финансовые отчеты. Также учитывались [при оценке работы комиссий] качество и сроки подготовки документов, связанных с финансовым отчетом", - сказал Ермолов.

Выборы в Мосгордуму

Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования. Ранее было зарегистрировано 225 кандидатов, из них 58 - самовыдвиженцы. В политической гонке были представлены кандидаты от следующих партий: КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста. Всего к выборам депутатов в Мосгордуму было организовано более 3,6 тыс. избирательных участков.

После обработки 100% бюллетеней явка на выборах депутатов в Мосгордуму в столице составила 21,77%. Первые места в избирательных округах распределились следующим образом: 13 - кандидатам от КПРФ, 3 - представителям партии "Яблоко", 3 - кандидатам от партии "Справедливая Россия". При этом 26 мандатов взяли самовыдвиженцы, включая официально поддержанную партией "Яблоко" Дарью Беседину (8 округ), а также членов депутатского объединения "Моя Москва" Надежда Перфилова (7 округ), Ларису Картавцеву (10 округ), Ольгу Шарапову (36 округ).

Эксперимент по онлайн-выборам прошел в трех избирательных округах столицы: № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Тестирование системы электронного голосования проводилось в столице четыре раза, ни в один из которых не состоялось взлома, а атаки хакеров были успешно отражены. Окончательный список участников электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва был определен 6 сентября: в рамках эксперимента в онлайн-режиме смогут проголосовать более 11,2 тыс. человек. Итоговая на электронном голосовании 8 сентября составила 92,3%.