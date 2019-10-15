В Москве уволили учительницу, на которую пожаловались за жестокость к детям

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Руководство московской школы №2124 уволило учительницу, которая, согласно появившейся в соцсетях информации, допускала жестокое обращение с детьми. Об этом сообщила ТАСС во вторник директор школы Ирина Колобаева.

"В связи с появившейся информацией о жестоком обращении классного руководителя с учащимися 4 класса администрация школы провела служебное расследование. По его итогам было принято решение об увольнении педагога", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время инцидентом занимается отделение по делам несовершеннолетних ОМВД по Таганскому району.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что в Москве родители детей из школы №2124 пожаловались в полицию на педагога, они считают, что учитель жестоко обращалась с детьми, била их и толкала. В распоряжении канала имеются соответствующие записи с камер видеонаблюдения.