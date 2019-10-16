Облачная погода и до 10 градусов тепла ожидаются в Москве в среду

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и до плюс 10 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 8-10 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 6 градусов. Осадков в Московском регионе не ожидается.

Ветер южный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит около 756 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 7-12 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до плюс 3 градусов.