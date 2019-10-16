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Международный театральный фестиваль "Диалоги" впервые пройдет в Москве

Московский драматический театр "Человек" презентует новый проект в год своего 45-летия

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский драматический театр "Человек", отмечающий в среду свое 45-летие, объявил о новом проекте, приуроченном к собственному юбилею. Это будет Первый Международный театральный фестиваль "Диалоги", который пройдет с 28 октября по 3 ноября на сцене театра "Человек", сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"В Год театра и в год своего 45-летия Московский драматический театр "Человек" презентует новый проект - Международный театральный фестиваль "Диалоги", который организован при поддержке департамента культуры Москвы. Руководителями смотра станут главный режиссер театра "Человек", заслуженный артист РФ Владимир Скворцов и директор этого театра Владимир Евлахишвили. Пост программного директора нового фестиваля займет театральный критик, эксперт фестиваля "Золотая маска" Александр Вислов", - проинформировал собеседник агентства.

Поясняя смысл и задачу фестиваля "Диалоги", он напомнил, что еще несколько тысячелетий тому назад именно введением второго исполнителя, или девтерагониста, в пару к протагонисту "отец трагедии" Эсхил, по сути, заложил основу театра в его современном понимании. Два артиста, ведущие на сцене диалог, - эта простейшая и вместе с тем основополагающая, ключевая "формула" сценического искусства станет предметом рассмотрения и анализа на протяжении фестивальной недели.

Согласно замыслу организаторов, участники предстоящего смотра должны продемонстрировать всю широту театральной палитры XXI века, где сосуществуют, взаимодействуют, соревнуются и обогащают друг друга самые различные режиссерские подходы и эстетические установки. Спектакль-читка и спектакль-эксперимент, постановка хорошо известной классической пьесы и сценический текст, рожденный непосредственно в ходе репетиций, и, конечно же, все жанры составят фестивальную афишу.

Фестивальная афиша

Начнет "Диалоги" совсем юный и дерзкий Театр "АКТ" из Казани, стремительно ворвавшийся на российское театральное пространство как один из лучших интерпретаторов драматургии Ивана Вырыпаева. В Москве покажут версию одного из наиболее нашумевших его сочинений - "Иллюзии".

Затем мытищинский муниципальный Театр "ФЭСТ" представит "Варшавскую мелодию" - поистине легендарную пьесу Леонида Зорина, уже ставшую классикой.

В фестивале примет участие небольшой, но имеющий богатую и славную фестивальную биографию Театр "ЛанжеронЪ" из Харькова. "Предполагаем, что выступление этого своеобычного коллектива, именующего себя "театром одесского разлива", и намеченная им в Москве мировая премьера лирической комедии Николая Коляды "Нежность" станут, возможно, не громогласным, но крайне важным шагом в деле восстановления культурных и человеческих связей между двумя нашими братскими народами", - процитировал организаторов смотра представитель пресс-службы.

Отметивший в прошлом году 25-летие Челябинский НХТ (Новый художественный театр) привезет в Москву спектакль "Любите меня. Диагноз", являющий собой ироническую фантазию после прочтения переписки с драматическими отношениями Антона Чехова и Ольги Книппер.

В фестивале примет участие и хорошо известный в Москве и по всей России Воронежский Камерный театр. Одну из ролей в спектакле "Лондон" по пьесе белорусского драматурга Максима Досько сыграет лауреат последней "Золотой маски" за лучшую мужскую роль Камиль Тукаев.

Завершит "Диалоги" показ во многом уникального проекта - польско-российского спектакля "Эмигранты". Примерно четыре десятилетия тому назад эту пьесу Славомира Мрожека поставил Театр "Человек". Поначалу практически подпольно игравшийся спектакль с участием молодых в ту пору артистов Романа Козака и Александра Феклистова стал ярчайшей страницей в столичной театральной летописи. На фестивале эту пьесу Мрожека представит Театр Польский из Вроцлава, сообщил представитель пресс-службы, добавив, что таким замечательным фестивалем Театр "Человек" отмечает свой 45-летний юбилей.

О Театре "Человек"

Театр-студия был создан в 1974 году актрисой и режиссером Людмилой Рошкован в недрах Института связи. За свою историю театр прошел непростой путь от зарождения (через запреты и полулегальное существование) до официального признания и зрительской любви.

Именно в "Человеке" многие молодые режиссеры и актеры получили возможность пробовать свои силы. Здесь начинали: Роман Козак, Дмитрий Брусникин, Сергей Женовач, Михаил Мокеев, Александр Феклистов, Игорь Золотовицкий, Ирина Розанова, Виктор Платонов, Валерий Гаркалин, Сергей Качанов и другие. Основу репертуара театра всегда составляли произведения и авторы, мало знакомые широкой аудитории: "Человек" неоднократно был первооткрывателем новых имен и текстов.

В 2018 году главным режиссером театра назначен заслуженный артист России Владимир Скворцов, который за прошедший сезон представил публике два премьерных спектакля: "Биография" с Евгенией Крюковой и Анатолием Котом в главных ролях (эту пьесу швейцарского драматурга Макса Фриша крайне редко можно увидеть в России) и постановку по рассказу Федора Достоевского "Кроткая", которая по воле режиссера и исполнителя главной роли Владимира Скворцова получила новых персонажей и обрела название "Кроткие".

Сейчас артисты театра со студентами ГИТИСа готовят лабораторию и программу по басням Крылова, а молодой режиссер Данил Чащин репетирует спектакль "Причал" по киносценарию Геннадия Шпаликова, который так и не был снят. Премьера назначена на декабрь.

Пожалуй, самым интригующим финалом этого года в "Человеке" станет спектакль "Гамлет" по одной из первых в истории русских пьес. В 1748 году Александр Сумароков создал свою оригинальную версию знаменитого шекспировского сюжета, значительно переосмыслив его. Эта пьеса не появлялась на российских подмостках более века. Постановку осуществляет Владимир Скворцов, художники - Мария Рыбасова и Виктория Севрюкова, в главных ролях - ведущая актриса театра Милена Цховребова и хорошо знакомый театральной публике, в недавнем прошлом ведущий артист Театра имени Волкова Владимир Майзингер, который, покинув ярославский театр, стремительно вливается в столичный репертуар.

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