Повышенная степень загрязнения воздуха зафиксирована в двух районах Москвы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Повышенная степень загрязнения воздуха зафиксирована в московских районах Печатники и Медведково в среду. Об этом сообщает пресс-служба Росгидромета.

"За прошедшие сутки в целом по Москве отмечалась повышенная степень загрязнения <...> воздуха: в районе Печатники (ЮВАО) отмечалось превышение нормы содержания формальдегида в 1,7 раза, в районе Медведково (СВАО) - диоксида азота в 1,6 раза (следует отметить, что вблизи поста ведутся дорожно-ремонтные работы)", - говорится в сообщении.

По данным Росгидромета, в других районах столицы степень загрязнения была в норме. В городах Подмосковья, где осуществляется мониторинг, степень загрязнения воздуха также была низкая.