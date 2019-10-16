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Повышенная степень загрязнения воздуха зафиксирована в двух районах Москвы

В районе Печатники отмечалось превышение нормы содержания формальдегида, а в районе Медведково диоксида азота

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Повышенная степень загрязнения воздуха зафиксирована в московских районах Печатники и Медведково в среду. Об этом сообщает пресс-служба Росгидромета.

"За прошедшие сутки в целом по Москве отмечалась повышенная степень загрязнения <...> воздуха: в районе Печатники (ЮВАО) отмечалось превышение нормы содержания формальдегида в 1,7 раза, в районе Медведково (СВАО) - диоксида азота в 1,6 раза (следует отметить, что вблизи поста ведутся дорожно-ремонтные работы)", - говорится в сообщении.

По данным Росгидромета, в других районах столицы степень загрязнения была в норме. В городах Подмосковья, где осуществляется мониторинг, степень загрязнения воздуха также была низкая.

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