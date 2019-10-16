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Установку вторых дверей в метро Москвы для защиты от холода завершат до конца недели

Их монтаж проводят в ночное время

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Московский метрополитен активно готовит пассажирскую зону станций к приходу зимы. Для защиты от холода на станциях до конца недели завершится установка вторых вестибюльных дверей, сообщил в среду журналистам первый заместитель начальника Московского метрополитена - начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

"На станции столичного метро активно возвращают вторые двери, которые защищают пассажирскую зону от прямого притока холодного воздуха. На сегодняшний день в подземку вернули порядка 4 тыс. вторых дверей - это около 90% от запланированного объема. Всего в вестибюли вернут около 5 тыс. дверей. Установку дверей планируется завершить до конца недели", - сказал он.

Монтаж проводят в ночное время - с 01:00 мск до 05:00 мск, когда на станциях нет пассажиров, чтобы не создавать неудобств для их передвижения в течение дня.

В метрополитене также активно проверяют работу воздушно-тепловых завес. Ими оборудуют входы и выходы на всех станциях, располагая их в дверных тамбурах. Они создают плотную завесу теплого воздуха, которая отсекает поступление холодного воздуха внутрь. Всего в метро более 800 единиц такого оборудования.

По словам Дощатова, в основном вестибюли метро получают тепло от городской системы отопления. "Чтобы она работала исправно, еще с мая мы начали проверку и отладку оборудования в наших тепловых пунктах, на сегодняшний день приемку прошли 100% систем. Даже в самые холодные дни на станциях с большим пассажиропотоком они будут поддерживать плюсовую температуру", - пояснил он.

Лестничные сходы, ведущие в переходы метро с улицы, нагревает горячая вода. Она повышает их температуру до трех градусов. Таким образом, снег на ступенях тает быстро, не скапливаясь. Это обеспечивает безопасность и комфорт пассажиров при спуске в метро.

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