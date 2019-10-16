Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд в Москве отправил под домашний арест участника акции 27 июля Мыльникова

Домашний арест продлится до 15 декабря

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в среду отправил под домашний арест участника акции 27 июля в Москве Александра Мыльникова.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и отправить Мыльникова под домашний арест на срок до 15 декабря", - сказала судья.

Ранее СК попросил суд отправить Мыльникова под домашний арест, мотивируя это тем, что у обвиняемого есть жена и трое детей на полном иждивении, а также невыплаченный кредит по ипотеке. Сам обвиняемый согласился с требованием СК о домашнем аресте, однако вину в инкриминируемом деянии он не признает.

Мыльников обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК ("Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его здоровья").

По данным следствия, в ходе акции 27 июля на улице Рождественка Мыльников вместе с ранее задержанными Егором Лесных и Максимом Мартинцовым повалили на землю сотрудника Росгвардии и начали бить его ногами.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Москвичи выбрали темы для новых экскурсий в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ
В голосовании участвовало свыше 155 тыс. активных граждан
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС