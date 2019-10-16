Суд в Москве отправил под домашний арест участника акции 27 июля Мыльникова

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в среду отправил под домашний арест участника акции 27 июля в Москве Александра Мыльникова.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и отправить Мыльникова под домашний арест на срок до 15 декабря", - сказала судья.

Ранее СК попросил суд отправить Мыльникова под домашний арест, мотивируя это тем, что у обвиняемого есть жена и трое детей на полном иждивении, а также невыплаченный кредит по ипотеке. Сам обвиняемый согласился с требованием СК о домашнем аресте, однако вину в инкриминируемом деянии он не признает.

Мыльников обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК ("Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его здоровья").

По данным следствия, в ходе акции 27 июля на улице Рождественка Мыльников вместе с ранее задержанными Егором Лесных и Максимом Мартинцовым повалили на землю сотрудника Росгвардии и начали бить его ногами.