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Депутаты Мосгордумы и IT-специалисты просят публично перепроверить итоги онлайн-выборов

Также участники круглого стола о проблемах электронного голосования по итогам эксперимента на выборах в Мосгордуму выступили против такого вида волеизъявления на любых ближайших выборах в органы власти

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Участники круглого стола в Мосгордуме предложили публично перепроверить результаты онлайн-выборов. Об этом сообщила в ходе круглого стола о проблемах электронного голосования по итогам эксперимента на выборах в Мосгордуму седьмого созыва депутат столичного парламента Елена Янчук.

В дискуссии приняли участи общественные наблюдатели за электронным голосованием, экс-кандидаты в депутаты Мосгордумы и действующие депутаты столичного парламента, профессоры и IT-специалисты.

"Считаем целесообразным публично проверить достоверность определения волеизъявления граждан на электронных участках в округах проведения эксперимента - 1, 10 и 30-м", - зачитала Янчук проект резолюции круглого стола, отметив, что он принят за основу. Также участники выступили против распространения эксперимента электронного голосования на любые ближайшие выборы в органы власти и на выборы в Государственную думу 2021 года.

"Эксперимент дистанционного электронного голосования не был успешным. Были провалены сроки подготовки правовой и технической базы, эксперимент изобиловал техническими ошибками, выдал подозрительные результаты и ослабил доверие общества к выборам", - сказала Янчук.

Она добавила, что участники дискуссии рекомендуют Мосгордуме создать в парламенте комиссию по расследованию нарушений в ходе эксперимента дистанционного электронного голосования, в состав которой войдут по два депутата от каждой фракции, с правом привлечения к работе комиссии профильных специалистов.

Выборы в Мосгордуму

Выборы в Мосгордуму состоялись 8 сентября 2019 года в 45 одномандатных округах, в трех из них была предоставлена экспериментальная возможность электронного голосования. В политической гонке были представлены кандидаты от следующих партий: КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста. Всего к выборам депутатов в Мосгордуму было организовано более 3,6 тыс. избирательных участков.

После обработки 100% бюллетеней явка на выборах депутатов в Мосгордуму в столице составила 21,77%. Эксперимент по онлайн-выборам прошел в трех избирательных округах столицы: № 1(Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное).

Тестирование системы электронного голосования проводилось в столице четыре раза, ни в один из которых не состоялось взлома, а атаки хакеров были успешно отражены. Окончательный список участников электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва был определен 6 сентября: в рамках эксперимента в онлайн-режиме смогли проголосовать более 11,2 тыс. человек. Итоговая явка на электронном голосовании 8 сентября составила 92,3%.

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