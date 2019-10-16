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Собянин поручил оказать помощь пострадавшей от подтоплений Иркутской области

Правительство столицы выделило 500 млн рублей на строительство одной из школ в зоне паводка

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил правительству подготовить соглашение об оказании помощи Иркутской области в виде межбюджетного трансферта. Об этом сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь градоначальника Гульнара Пенькова.

Ранее сегодня в ходе совещания в Ново-Огарево, посвященного ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что правительство Москвы выделило 500 млн рублей на строительство одной из школ в зоне паводка в Иркутской области. Он предположил, что эти деньги пойдут на возведение учебного заведения в районе проживания малочисленного коренного народа - тофаларов.

"Да, все верно. Соглашение о направлении необходимых средств межбюджетным трансфертом из бюджета города Москвы", - сказала Пенькова ТАСС.

Тофалары проживают в селе Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области. Село расположено в историко-культурном регионе Тофалария. Связь с Тофаларией обеспечивает авиация, а также зимник в холодное время года. Алыгджер сильно пострадал в результате паводков в июне-июле. Капитальный ремонт пострадавших от паводка домов в этом селе планируется провести в 2020 году. Процесс осложняет то, что завезти стройматериалы можно только по зимнику, который откроется в ноябре.

Летом из-за сильных дождей в Иркутской области прошли две волны паводка. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, в восьми районах региона было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичСобянин, Сергей СеменовичРоссияИркутская область
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