Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Облачная погода, небольшой дождь и до 16 градусов тепла ожидают в Москве в четверг

Синоптики также прогнозируют южный и юго-западный ветер с порывами до 15 м/с

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 16 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 14-16 градусов тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 9 градусов.

Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем 17 октября объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах 11-16 градусов тепла. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до плюс 7 градусов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Мосгорсуд отменил арест владельца "Оптима девелопмент" Худояна
Но предприниматель остается в СИЗО
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС