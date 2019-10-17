Облачная погода, небольшой дождь и до 16 градусов тепла ожидают в Москве в четверг

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 16 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 14-16 градусов тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 9 градусов.

Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем 17 октября объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах 11-16 градусов тепла. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до плюс 7 градусов.