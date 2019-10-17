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Власти Москвы завершили благоустройство улицы Ильинка

Основной идеей комплексного благоустройства было создание комфортного пространства, удобного как для пешеходов, так и для автомобилистов

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Власти Москвы завершили комплексное благоустройство улицы Ильинка и прилегающих к ней Старопанского, Большого Черкасского, Ветошного, Ипатьевского и Никольского переулков, сообщил в четверг журналистам заммэра столицы Петр Бирюков.

"Основной идеей комплексного благоустройства было создание комфортного пространства, удобного как для пешеходов, так и для автомобилистов. Благоустройство Ильинки и прилегающих к ней переулков завершило комплекс работ по развитию городской среды в границах Кремлевского кольца", - сказал он.

Бирюков уточнил, что общая площадь благоустройства составила более 5 га.

Все воздушные кабельные линии убрали под землю, тротуары расширили и замостили гранитной плиткой, сделали освещение с использованием фонарей в историческом стиле с энергосберегающими лампами. Кроме того, приведены в порядок фасады пяти зданий, два из которых являются объектами культурного наследия.

Также в ходе работ был благоустроен сквер на месте храма Николая Чудотворца на Ильинке. "Во время прокладки траншей для устройства кабельной канализации в районе дома №21 был обнаружен фундамент церкви, построенной в конце XVII века и снесенной в 1934 году. Обозначить место, где находился храм, было решено с помощью сигнаций из гранитных элементов, возвышающихся над поверхностью земли. В этом сквере, являющемся, по сути дела, музеем под открытым небом, москвичи и гости столицы смогут передохнуть во время прогулок по городу", - добавил заммэра.

По словам Бирюкова, Ильинка была одной из самых загруженных для автомобилистов улиц в центре Москвы, и, чтобы решить эту проблему, здесь была изменена схема движения. Транзитный проезд по Большому Черкасскому переулку отменили, как и поворот с Новой площади на Малый Черкасский переулок. Теперь автомобили поворачивают с Ильинки на Большой Черкасский переулок, двигаются в сторону Малого Черкасского, а затем выезжают на Новую площадь.

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