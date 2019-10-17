Московские скульпторы создадут первый в Армении памятник католикосу Григорию Просветителю

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Московские скульпторы создадут для второго по величине армянского города Гюмри памятник первому католикосу всех армян Григорию Просветителю, открытие монумента планируется в следующем году. Об этом сообщил ТАСС мэр Гюмри Самвел Баласанян.

"Монумент планируется открыть в день памяти Григория Просветителя 30 сентября 2020 года. Мы выбирали для него самое высокое место в городе, у нас есть исторический памятник - Черная крепость, построенная в XIX веке, там на площади воздвигнем памятник", - сказал мэр.

Он уточнил, что авторский коллектив по созданию монумента возглавят заслуженные художники России и Армении Микаэль и Ваге Согояны. Высота памятника составит 4 м, он будет сделан из светло-серого гранита.

Как сообщил ТАСС Микаэль Согоян, работа над монументом уже началась, скульпторы создают его в студии в Москве. "Тема очень непростая и ответственная - сейчас памятника первому католикосу всех армян в Армении не существует. Именно в граните за счет общих планов и вариации фактур образ можно передать более многогранно. Конечно, никаких источников достоверного образа Святого Григория у нас нет, архивные материалы скудны, поэтому будем руководствоваться творческим поиском для передачи фундаментального. Для народа священномученик Григорий явился духовным олицетворением веры, при нем Армения приняла христианство", - сказал Согоян.

Он уточнил, что памятник изобразит Григория с большим крестом в руках, одеяние и пластика фигуры будет без детализации, стилизованно, акценты будут сделаны на кресте и на лице. "Место расположения в городе, на мой взгляд, удачное, площадь Черной крепости, памятник архитектуры 1834г. Папа Римский Франциск отслужил здесь мессу во время своего визита в 2016 году", - добавил скульптор.

По информации на сайте московского патриархата, в русской традиции Григорий Просветитель известен как священномученик Григорий, просветитель Великой Армении, он родился ок. 252 года, умер в 326-м. Был первым предстоятелем Армянской апостольской церкви.