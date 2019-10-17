Москвичи в 2019 году купили в 35 раз больше машиномест у города по сравнению с 2018 годом

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Жители Москвы с начала 2019 года купили у города более тысячи машиномест, что в несколько десятков раз больше, чем за весь прошлый год, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"С начала 2019 года город реализовал посредством продажи больше тысячи машиномест суммарной стоимостью более 356,6 млн рублей, по сравнению с 2018 годом число проданных за три квартала этого года машиномест, находящихся в собственности города и расположенных в подземных паркингах многоквартирных домов, увеличилось в 35 раз", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Он отметил, что общая площадь приобретенных у города парковочных мест с начала 2019 года составила больше 30 тыс. кв. м. За весь 2018 год из имущественной казны города было продано 28 машиномест общей площадью 530 кв. м.

"Такая популярность обусловлена увеличением пула объектов, подготовленного городом для продажи, а также весьма привлекательной ценой - в среднем одно машиноместо 18,2 кв. м обошлось автовладельцам в 321 тыс. рублей", - уточнил Ефимов.

По словам главы департамента Максима Гамана, которого также цитирует пресс-служба, больше всего машиномест с начала этого года приобрели жители Северного Измайлова (91 машиноместо), района Теплый Стан (48 машиномест) и района Щукино (42 машиноместа).

"Машиноместа были приобретены москвичами в собственность не только по итогам аукционов, но и с помощью вторичных способов продажи. Цену 550 машиномест, это больше половины всех проданных объектов, определили сами покупатели в ходе продажи без объявления цены. Кроме того, 65 объектов были куплены в рамках процедуры публичного предложения", - уточнил Гаман.