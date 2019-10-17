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Сосны, рябины и туи высадят на юго-востоке Москвы до конца октября

Всего до конца октября в столице высадят более 6,4 тыс. деревьев и свыше 546 тыс. кустарников

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Более 900 деревьев, среди которых сосны, рябины, дубы, березы и туи, высадят на юго-востоке Москвы до конца октября. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства столицы.

"Более 900 деревьев и свыше 59,5 тыс. кустарников высадят этой осенью в Юго-Восточном округе столицы. Город украсят лиственницы, сосны, ели, березы, рябины, дубы, липы, тополя, туи, ивы, клены, яблони, орех и вишни, а также сирень, пузыреплодники, спиреи, розы, чубушник, барбарис, кизильник и другие растения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что растения появятся во дворах, у школ и поликлиник, также они будут высажены вместо прежде утраченных. Больше всего кустарников появится в районе Печатники, а деревьев - в Некрасовке. Всего до конца октября в Москве высадят более 6,4 тыс. деревьев и свыше 546 тыс. кустарников. Озеленение проводится в рамках программы "Миллион деревьев", которая стартовала осенью 2013 года.

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Россия
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