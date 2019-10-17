Суд в Москве обязал парк Горького выплатить 120 тыс. рублей семье после обрушения моста

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск семьи москвичей к парку Горького и обязал его выплатить истцам 120 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил иск двух супругов и несовершеннолетнего о возмещении морального вреда вследствие обрушения моста и обязал парк Горького выплатить каждому из истцов по 40 тыс. рублей в качестве компенсации", - сказала пресс-секретарь суда Валентина Норбах.

По ее словам, ответчик уже обжаловал это решение, поэтому в силу оно не вступило.

В ночь на первое января на территории парка Горького обрушился пешеходный мост, на котором находились люди. В больницы с травмами после этого обратились девять человек.