Яркую напольную навигацию начали тестировать на Филевской линии метро

МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Напольную навигацию ярко-желтого цвета начали тестировать на Филевской линии московского метро. Об этом ТАСС сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Ярко-желтую разметку нанесли на обновленных станциях "Фили" и "Багратионовская". Контрастные полосы будут показывать, на каком расстоянии от края платформы безопасно находиться во время прибытия поезда, а стрелки - где именно будут открываться двери вагонов", - сказал собеседник агентства.

Предполагается, что новая разметка позволит сделать посадку в поезд быстрее и удобнее, так как пассажиры заранее смогут подойти к месту открытия дверей. Яркий цвет делает ее заметной для пассажиров, в том числе и слабовидящих.

Тестирование навигации будет длиться в течение месяца. За это время специалисты метро будут следить за стойкостью краски, а также принимать отзывы от пассажиров. Если пилотный проект признают удачным, разметку нанесут на платформы всех наземных станций Филевской линии, отметил заммэра.

Ранее подобный проект прошел успешное тестирование на Московском центральном кольце (МЦК). Там на платформах были нанесены не только места остановки вагонов, но и пиктограммы, обозначающие места посадки пассажиров в инвалидных колясках и пассажиров с велосипедами. Разметку на всех станциях МЦК нанесли по просьбе москвичей.