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Температура воздуха 17 октября в Москве приблизилась к рекорду по теплу

По состоянию на 12:00, воздух в столице прогрелся до 15,1 градуса
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Воздух в Москве прогрелся до 15,1 градуса тепла к полудню четверга, этот показатель близок к рекорду, но пока что не является им. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Абсолютный рекорд у нас принадлежит 1889 году - 17,4 градуса, это по данным ряда станций: ВДНХ, ТСХА и МГУ. Сейчас главной метеостанцией является ВДНХ. Что касается сегодняшнего дня, то он пока что не побил рекорд даже прошлого года, когда температура была 16,4 градуса", - сообщила она.

По словам Макаровой, по состоянию на 12:00, воздух в Москве прогрелся до 15,1 градуса тепла. Максимальные значения прогнозируются в районе 15:00.

"В принципе сегодняшний день еще может побить рекорд", - отметила метеоролог.

Ранее СМИ сообщали о том, что четверг стал самым теплым днем с 1990 года, по данным базовой метеостанции. Как пояснили ТАСС в Гидрометцентре, в этих сообщениях есть неточность, так как не учтен рекорд прошлого года.

Теплая и солнечная погода с превышением климатической нормы примерно на 6 градусов установится в центральной части России до вторника, метеорологи в шутку называют такой период "пожилым" бабьим летом.

Теги
Россия
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