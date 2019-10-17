Паркинг на 580 машиномест появится в составе ТПУ "Лермонтовский проспект" в Москве

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Паркинг на 580 машиномест появится в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Лермонтовский проспект" на юго-востоке столицы в районе Выхино-Жулебино. Об этом говорится в сообщениит пресс-службы Департамента городского имущества Москвы.

"Департамент городского имущества Москвы в установленном порядке оформит земельно-правовые отношения, что позволит ООО "ТПУ Лермонтовский проспект" осуществить строительство паркинга в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что паркинг в составе ТПУ "Лермонтовский проспект" будет рассчитан на 580 машиномест. Его общая площадь составит 23,3 тыс. кв. м.

Ранее ТАСС сообщал, что пять транспортно-пересадочных узлов - "Рязанская", "Юго-Восточная", "Лермонтовский проспект", "Улица Дмитриевского" и "Некрасовка" - появится на Некрасовской линии метрополитена Москвы. ТПУ позволят пассажирам пересаживаться со станций подземки на железную дорогу.