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Власти Москвы предложили распространить закон о закупках госкомпаний на всю сферу ЖКХ

Кроме того, столица приступила к созданию автоматизировонной системы тарифного регулирования

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Действие федерального закона о закупках госкомпаний и госкорпораций (223-ФЗ) должно распространяться на все организации, работающие в сфере жилищно-коммунального хозяйства, вне зависимости от их формы собственности. Такое мнение высказал в четверг глава департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов на Всероссийском семинаре-совещании "Тарифное регулирование в 2019 году и задачи органов государственного регулирования на 2020 год" в Ялте, сообщила пресс-служба департамента.

"Сейчас около 40% регулируемых организаций имеют право осуществлять закупочную деятельность вне конкурентных процедур, применение которых позволило бы снизить стоимость их закупок на 20-25%", - цитирует пресс-служба Тихонова.

По его словам, Москва предлагает распространить требования 223-ФЗ на все организации, работающие в сфере ЖКХ, независимо от форм собственности и доли выручки от оказания коммунальных услуг.

Кроме того, необходимо ускорить внедрение института регуляторных соглашений между ресурсоснабжающим организациями (РСО) и регионами. Такие соглашения должны повысить инвестиционную привлекательность регионов и РСО, гарантировать возврат инвестиций банкам и инвесторам, стимулировать повышение эффективности РСО, обеспечивать прозрачные и понятные для потребителей долгосрочные тарифы.

"Правительство Москвы также предлагает при внедрении и реализации разрабатываемых ФАС России методов эталонных затрат в регулируемых сферах предусмотреть право субъекта РФ устанавливать корректирующие коэффициенты с учетом региональных особенностей", - приводятся в сообщении слова Тихонова.

Также глава столичного департамента добавил, что Москва приступила к созданию автоматизировонной системы тарифного регулирования. "В рамках первого этапа к концу года начнет работать сайт раскрытия информации, на котором будут представлены все решения по тарифам, а также интерактивная карта, с помощью которой потребитель сможет получить актуальную информацию о действующих тарифах для каждого здания в городе", - уточнил он.

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Россия
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