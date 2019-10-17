Собянин заявил, что младенческая смертность в Москве снизилась почти вдвое с 2010 года

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Младенческая смертность в столице сократилась наполовину с 2010 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время открытия Центра здоровья семьи ГКБ имени Плетнева.

"Мы многое сделали для роддомов - оснастили новым современным оборудованием. Выстроили вертикаль от женских консультаций до роддома и многофункциональной клиники. В принципе дела неплохо идут в этой области. Вполовину снизилась младенческая смертность, такой показатель уже мирового уровня", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что в Москве женские консультации не везде в хорошем состоянии. По его словам, многие из них находятся даже не в приспособленных зданиях. "Мы решили заняться этим звеном, - оно очень важное, нужное, востребованное", - добавил мэр.

Родильный дом Городской клинической больницы имени Плетнева, открытый в 1959 году является одним из ведущих медицинских учреждений родовспоможения в Москве. С момента его открытия здесь получили своевременную квалифицированную помощь десятки тысяч рожениц. При роддоме работает женская консультация, к которой прикреплены 198 тыс. жительниц четырех районов Москвы - Измайлова, Северного и Восточного Измайлова, Гольянова.

В новом здании женской консультации будут работать свыше 150 специалистов. Врачи помогут с такими проблемами, как бесплодие и невынашивание беременности. Женщины смогут получить рекомендации по планированию семьи. В специально оборудованном кабинете будет организован прием маломобильных пациенток. Важнейшем новшеством станет открытие отделения репродукции с центром экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Новейшее оборудование позволит проводить высокотехнологичные процедуры, включая криоконсервацию и хранение биологического материала, в том числе для пациенток с онкопатологией перед проведением комбинированной терапии.

Одной из важнейших специализаций новой консультации станет лечение злокачественных патологий с сохранением репродуктивных функций.