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Депутаты Мосгордумы обсудят проект бюджета столицы на три года 18 октября

В совместном заседании примут участие все комиссии парламента

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Профильные комиссии Мосгордумы обсудят проект бюджета Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 18 октября. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичного парламента.

"Комиссии Мосгордумы планируют обсудить проект столичного бюджета на ближайшие три года в ходе совместного заседания. К участию в заседании приглашены представители департаментов и комитетов правительства Москвы, прокуратуры города Москвы, Контрольно-счетной палаты Москвы", - сказал собеседник агентства.

Как пояснили в пресс-службе, в совместном заседании примут участие все комиссии парламента.

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