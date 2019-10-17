Температуру в домах Москвы понизят из-за потепления

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) снизит подаваемую во внутридомовую систему отопления температуру в связи с потеплением на улице. Об этом компания сообщает на своей странице в Facebook.

"Из-за кратковременного потепления наружного воздуха в централизованной системе теплоснабжения диспетчеры снижают параметры по давлению и температуре. Также сокращается объем теплоносителя, циркулирующего в сети - с 250 тыс. куб. м/час до 200 тыс. куб. м/час. Температура теплоносителя в магистральной сети снижается до 75 градусов [этот показатель обусловлен необходимостью нагрева горячей воды до 60 градусов]. При таких параметрах в квартирные радиаторы обеспечивается поступление теплоносителя температурой 38-45 градусов", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что весеннее и осеннее межсезонье характеризуется суточными и внутринедельными колебаниями температуры наружного воздуха от 0 до плюс 15 градусов. В таких условиях регулирование температурных режимов в конкретных многоквартирных домах бывает затруднено из-за объективных причин ("южная" и "северная" стороны прогреваются по-разному) и субъективных ощущений жителей (из одного дома поступают жалобы и на холод, и на жару в квартирах).

Воздух в Москве в четверг, 17 октября, прогрелся до 16 градусов тепла, облачно, с прояснениями. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составляет около 748 мм ртутного столба. В Подмосковье в четверг температура колеблется в пределах 11-16 градусов тепла.