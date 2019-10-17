Цифровой помощник пообщается с гостями стенда Москвы на форуме "Открытые инновации"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Интерактивная инсталляция - цифровой помощник MIA - будет взаимодействовать с гостями стенда правительства Москвы на международном форуме "Открытые инновации". Об этом сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Технологии искусственного интеллекта сегодня находят свое применение во всех сферах и значительно упрощают жизнь. Посетителям форума "Открытые инновации" на стенде правительства Москвы представится уникальная возможность пообщаться с одним из представителей "умного разума" - цифровым помощником MIA (Moscow Innovation Assistant)", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Отмечается, что такая инсталляция будет представлена впервые, она расскажет посетителям о Московском инновационном кластере, а также об основных столичных проектах в сферах здравоохранения, образования, культуры и бизнеса. Чтобы взаимодействовать с MIA, к ней необходимо будет приложить бейдж участника форума.

Форум "Открытые инновации" пройдет с 21 по 23 ноября в "Сколково", его программа включает свыше 150 сессий, в которых примут участие более 600 спикеров из 90 стран.