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Миниатюрные памятники историческим деятелям появились на станции "Воробьевы горы" в Москве

Экспозицию можно увидеть до 31 октября
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Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Более 30 миниатюрных памятников установлены в колбах на платформе станции метро "Воробьевы горы" в Москве. Экспозицию можно увидеть до 31 октября, сообщается в четверг в пресс-релизе Московского метрополитена.

"На станции "Воробьевы горы" столичного метрополитена открылась выставка миниатюрных копий памятников. В специальных колбах, размещенных на платформе станции, пассажиры смогут увидеть более 30 уменьшенных скульптурных композиций", - говорится в сообщении.

Выставка будет работать до 31 октября. В течение двух недель пассажиры смогут посмотреть на уменьшенные копии памятников князю Владимиру, Ивану III, генералу Михаилу Скобелеву, героям Первой мировой войны, Михаилу Калашникову и другие. Оригиналы экспонатов находятся в разных уголках России, а также в городах Франции, Греции, Армении, Сербии, Словении.

Экспозиция подготовлена Московским метрополитеном совместно с Российским военно-историческим обществом, отмечается в пресс-релизе.

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