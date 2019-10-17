Первый Всероссийский форум Юных инспекторов движения соберет более 2000 школьников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Всероссийский форум движения ЮИД (Юные инспекторы движения), который впервые пройдет в Москве с 17 по 19 ноября, соберет порядка 2000 школьников. Об этом сообщил заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич на заседании, посвященном организации профилактических мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на форуме "Дорога-2019" в Екатеринбурге в четверг.

"В этом году у нас пройдет первый Всероссийский форум ЮИД, который состоится в Москве с 17 по 19 ноября. В нем примут активисты [ЮИД], педагоги, сотрудники Госавтоинспеции субъектов Российской федерации. Ждем, что не менее 50% субъектов примут участие в форуме. В рамках форума мы планируем провести конференции, мастер-классы и культурно-досуговые мероприятия, а также планерные совещания с участием юидовцев и органов исполнительной и законодательной власти", - сказал Хранцкевич.

По его словам, на форуме ожидается порядка 2000 юных инспекторов движения. "Итогом форума должна стать резолюция, которая определит дальнейший вектор развития нашего движения. Такой форум мы планируем проводить ежегодно", - добавил Хранцкевич.

Сегодня в ЮИД входит порядка 400 тыс. школьников в возрасте 10-14 лет, которые объединены в 30 тыс. отрядов. Новая концепция развития предполагает расширение к 2024 году числа отрядов до 41 тыс., а количество участников до 500 тыс. При этом возраст участников будет повышен до 18 лет, сообщал ранее замначальника ГИБДД РФ Владимир Кузин.

Международная специализированная выставка "Дорога-2019" проходит в Екатеринбурге с 16 по 18 октября, это крупнейшее мероприятие дорожной отрасли в году. В первый день состоялось пленарное заседание - всероссийский семинар-совещание "Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги": горизонт задач на 2020". Среди других ключевых тем - обеспечение безопасности дорожного движение, внедрение интеллектуальных транспортных систем, применение новейших технологий и материалов.

В работе выставке участвуют порядка 6 тыс. человек, в том числе представители более 200 компаний, задействованных в транспортной сфере и занимающихся дорожной инфраструктурой.