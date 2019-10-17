Новый парк появится возле канала имени Москвы в рамках программы реновации

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Создание нового парка возле канала имени Москвы, строительство школы и детсада и реконструкцию улиц планируется включить в программу реновации в столичном районе Покровское-Стрешнево. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Москомархитектуры.

"Площадь проектирования в Покровском-Стрешневе совсем небольшая, при этом мы смогли разместить здесь и жилую застройку, и объекты социальной инфраструктуры. На территории вдоль канала имени Москвы появится парк, а в центре квартала мы выделили территорию для создания зеленой зоны с прогулочными тропинками, спортивными и детскими площадками", - приводятся в сообщении слова руководителя архитектурно-планировочного объединения №3 Института Генплана Москвы Максима Гурвича. Уточняется, что территория вдоль канала имени Москвы будет благоустроена.

В рамках программы реновации на территории 3-го микрорайона в Покровском-Стрешневе также планируется построить жилые дома с подземными паркингами, новый корпус школы на 350 мест, детский сад на 200 мест, реконструировать существующие улицы и возвести новые внутриквартальные проезды с велодорожками. В шаговой доступности - на первых этажах зданий - предполагается размещение магазинов, аптек, прачечных и других сервисных предприятий. Во дворах появятся площадки для игр, отдыха и занятий спортом, а внутри квартала - рекреационная зона. Кроме того, планируется построить торговый центр.

11 октября пресс-служба Москомархитектуры сообщила, что еще в шести районах столицы стартовали собрания жителей по обсуждению кварталов реновации. Речь идет о районах Крюково, Западное Дегунино, Бескудниковский, Покровское-Стрешнево, Фили-Давыдково и Измайлово. Экспозиция по проектам откроется 18 октября, в районах она продлится семь дней, она также будет представлена в выставочном центре "Дом на Брестской". Собрание участников публичных слушаний состоится 29 октября в каждом из шести районов, в ходе мероприятия жители смогут задать разработчикам вопросы, а также оставить свои предложения по проекту.