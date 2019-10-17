Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Троллейбусы задерживаются на Хорошевском шоссе в Москве из-за повреждения контактной сети

На линиях временно работают автобусы

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Троллейбусы задерживаются на Хорошевском шоссе из-за повреждения контактной сети, на линиях временно курсируют автобусы. Об этом сообщается в аккаунте столичного департамента транспорта в Twitter.

"На Хорошевском шоссе из-за повреждения контактной сети задерживаются троллейбусы № 20, 21, 35, 43, 65. Маршруты временно изменены. Вместо троллейбусов работают автобусы. Будьте внимательны", - говорится в сообщении.

Также пассажирам рекомендуется пользоваться попутными автобусными маршрутами: по проспекту Маршала Жукова - № т86, 155, по улице Куусинена - № 64, 818, по Хорошёвскому шоссе к ТТК и "Улице 1905 года" - № м6, т86, 27, 39, 64.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
"Алроса" выставит на продажу административное здание в Москве в районе Якиманки
Площадь объекта составляет 4,2 тыс. кв. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС