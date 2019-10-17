Троллейбусы задерживаются на Хорошевском шоссе в Москве из-за повреждения контактной сети

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Троллейбусы задерживаются на Хорошевском шоссе из-за повреждения контактной сети, на линиях временно курсируют автобусы. Об этом сообщается в аккаунте столичного департамента транспорта в Twitter.

"На Хорошевском шоссе из-за повреждения контактной сети задерживаются троллейбусы № 20, 21, 35, 43, 65. Маршруты временно изменены. Вместо троллейбусов работают автобусы. Будьте внимательны", - говорится в сообщении.

Также пассажирам рекомендуется пользоваться попутными автобусными маршрутами: по проспекту Маршала Жукова - № т86, 155, по улице Куусинена - № 64, 818, по Хорошёвскому шоссе к ТТК и "Улице 1905 года" - № м6, т86, 27, 39, 64.