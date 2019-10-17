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Реновация

Соцобъекты и дороги построят в столичном Бескудникове по программе реновации

Также планируют реконструировать Бескудниковский бульвар

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Музыкальная школа и физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым дворцом появятся в столичном районе Бескудниково в рамках реализации программы реновации в Москве. Об этом журналистам рассказал начальник территориально проектно-планировочной мастерской Северного административного округа столицы ГБУ "ГлавАПУ" Станислав Мягков.

По его словам, также в микрорайоне создадут новые двухполосные дороги и внутриквартальные проезды; будут реконструированы Бескудниковский бульвар и переулок 800-летия Москвы.

"В проект микрорайонов заложено строительство четырех детских садов, рассчитанных в общей сложности на 825 дошкольников. Также будет построено два школьных корпуса на 300 и 450 учеников. Помимо этого, ребята смогут получить дополнительное образование в новой музыкальной школе. А для занятий спортом в районе появится физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с ледовым дворцом, - там время с пользой смогут провести и взрослые, и дети", - сказал Мягков.

Он также отметил, что в проект планировки 8 и 9-го микрорайонов по программе реновации, который сейчас проходит процедуру публичных слушаний, включено строительство двух новых школьных зданий и четырех детских садов, в которые в общей сложности пойдут более 1,5 тыс. детей.

"В границах данного проекта в программу реновации вошли 37 домов. На их месте построят современное жилье комфорткласса. Первые этажи в домах будут нежилыми. В одном из них заработает центр госуслуг, в других откроются нужные людям предприятия: магазины, аптеки, детские кружки. Помимо этого, в программу благоустройства включен сквер имени Святослава Федорова, который находится за границами проектирования, и часть Бескудниковского бульвара", - сказал Мягков.

Ранее в Москве стартовали публичные слушания по шести проектам планировки по программе реновации. Они проходят в районах Бескудниковский, Западное Дегунино, Измайлово, Крюково, Фили-Давыдково и Покровское-Стрешнево. Ознакомиться с проектом, задать интересующие вопросы и оставить свои предложения можно в информационном центре программы реновации (2-я Брестская улица, дом 6), а также на экспозициях, открытых в каждом из шести районов. Жители также смогут высказаться по проекту на собрании участников публичных слушаний, которое состоится 29 октября. Отзывы в письменном виде будут принимать еще в течение недели после собрания. Все пожелания, озвученные в ходе слушаний, будут переданы разработчикам.

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