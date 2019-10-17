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Пробки в Москве достигли девяти баллов

Движение затруднено в центре города, на большинстве вылетных магистралей и шоссе и на МКАД
Описание
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Ситуация с автомобильными пробками в Москве в вечерний час пик четверга оценивается в девять баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс. Пробки" на 18:30.

Пробки практически парализовали движение в столице. Основные заторы наблюдаются в центральной части города из-за существенного снижения средней скорости потока и в районах крупных перекрестков. Кроме того, сложно проехать по улице Профсоюзная, на большинстве крупных вылетных магистралей и шоссе. Движение по МКАД затруднено практически на всем направлении.

"Движение в городе очень плотное. Сейчас девять баллов. Если есть возможность, отложите поездки на более позднее время. После 19:30 ситуация нормализуется", - сообщили ТАСС в столичном Центре организации дорожного движения.

Обычно дорожную обстановку в городе осложняют ограничения движения и неблагоприятные погодные условия: осадки, гололедица, туман. При этом четверг, 17 октября, стал одним из самых теплых и сухих дней в столице в этом месяце. По данным Гидрометцентра РФ, воздух в Москве прогрелся до 16 градусов тепла, погода облачная, с прояснениями.

В новость были внесены изменения (18:50 время мск) — добавлена информация по тексту.

 

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