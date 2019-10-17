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Международный фестиваль "Зодчество" в Москве открылся выставкой спецпроектов

Более 400 заявок поступило на смотр в девяти тематических номинациях

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. XXVII Международный фестиваль "Зодчество" открылся в четверг в Москве выставкой конкурсных работ и специальных проектов. Организаторы получили более 400 заявок на смотр в девяти номинациях, сообщила в четверг пресс-служба фестиваля.

"Более 400 заявок поступило на смотр в девяти тематических номинациях, среди которых "Творческие коллективы и мастерские", "Архитектурные произведения 2017-2019", "Экоустойчивая архитектура", "Детское архитектурно-художественное творчество", "Творчество молодых архитекторов", "Регионы России", "Творчество студентов архитектурных вузов и колледжей", "Лучшее печатное издание об архитектуре и архитекторах" и "Лучший фильм об архитектуре и архитекторах", - уточнили в пресс-службе.

Как отметил на открытии выставки главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, столица участвует в фестивале с разработкой Института генплана Москвы - это "конструктор городского пространства с новым подходом к созданию качественной и актуальной городской среды". "В первую очередь это поиск решения по утрате исторического наследия, некомфортные пешеходные пространства, монотонность новых районов, узкий спектр услуг населению за пределами столицы", - сказал он журналистам.

Важной частью "Зодчества" стала экспозиция "Регионы России", в котором представлены достижения 15 регионов РФ - от Ингушетии до Приморского края. Среди них дипломныe проекты морских фортификаций в Кронштадте (Санкт-Петербург), архитектурная реновации промышленных предприятий в Ростове-на-Дону, масштабный макет преобразования набережной зоны и градостроительное развитие Новороссийска (Краснодарский край) и другие.

В Гостином дворе оборудованы четыре площадки - форум, лекторий, конференц-залы №№ 1 и 2, где каждый может обменяться опытом, поделится мнением, пообщаться с представителями федеральных и региональных властей. В деловой программе примут участие архитекторы Тотан Кузембаев, Николай Шумаков, Роберт Конечны, Юрий Виссарионов, Никита Явейн, Александр Скокан, Александра Кузьмина.

Ежегодный международный фестиваль "Зодчество" проходит с 17 по 19 октября в Гостином дворе в Москве. В его деловой и конкурсной программах участвуют не только творческие архитектурные коллективы, проектные институты, мастерские и бюро, но и молодые архитекторы, студенты архитектурных вузов и факультетов, детские архитектурно-художественные коллективы, а также целые города и регионы России. Мероприятие проходит при поддержке Минкультуры РФ, правительств Москвы и Московской области. Организатором выступает Союз архитекторов России.

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