Облачная и теплая погода преимущественно без осадков ожидается в Москве 18 октября

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и до плюс 14 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в городе температура воздуха составит 12-14 градусов тепла. В ночь на 19 октября она может опуститься до плюс 9 градусов. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 10-15 градусов тепла. В ночь на 19 октября столбики термометров могут опуститься до плюс 6 градусов.