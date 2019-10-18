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Облачная и теплая погода преимущественно без осадков ожидается в Москве 18 октября

Температура воздуха в городе составит 12-14 градусов тепла

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и до плюс 14 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в городе температура воздуха составит 12-14 градусов тепла. В ночь на 19 октября она может опуститься до плюс 9 градусов. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 10-15 градусов тепла. В ночь на 19 октября столбики термометров могут опуститься до плюс 6 градусов.

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