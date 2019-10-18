В Москве отменили получение разрешения на строительство для экологичных автомоек

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Власти Москвы выделили автомойки и пункты техобслуживания машин в категорию некапитальных объектов, для размещения которых не требуется получения разрешения на строительство. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"В настоящее время автомойки размещаются с предоставлением земельных участков и проведением комплекса мероприятий, предусмотренных градостроительным законодательством. С принятием постановления некапитальные объекты, такие как пункты технического обслуживания и ремонта транспортных средств, а также автомойки можно будет возводить без разрешительной документации, это позволит экономить время при строительстве таких объектов", - приводятся в сообщении слова заммэра Владимира Ефимова.

Ефимов отметил, что при возведении новых некапитальных строений инвесторам будет предложено воспользоваться современными, экологически чистыми технологиями, которые на сегодняшний день используются при обслуживании поездов МЦК, что позволяет существенно снижать использование воды и экономить ресурсы. "Инвесторы будут эксплуатировать мойки, оснащенные современными автономными системами очистки использованной воды, позволяющими автомойкам функционировать без подключения к сетям водоотведения. Такая технология поможет добиться существенной экономии ресурсов", - сказал он.

Как отметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, слова которого цитирует пресс-служба, основанием для строительства автомоек и пунктов техобслуживания может являться право собственности или договор аренды на земельный участок. Кроме того, постановление предусматривает возможность переоформления для арендаторов ранее размещенных автомоек по новым правилам. "Пункты технического обслуживания и ремонта транспортных средств размещаются на основании договора, заключаемого по результатам проведенного аукциона на срок до 10 лет", - отметил он.

Гаман добавил, что в настоящее время в Москве действующими являются 313 договоров аренды земельных участков, предусматривающих эксплуатацию автомоек. С 1995 года в столице было заключено 460 соответствующих договоров, которые в настоящее время являются недействующими.