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"Зеленый" театр площадью 300 кв. м построят в сквере в районе Зябликово в Москве в 2020 г.

Помимо театра, в сквере установят стелу, посвященную Великой Отечественной войне, обустроят детские площадки, спортивную зону, прогулочную галерею и места для отдыха

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. "Зеленый" театр, в строительстве которого будут использованы материалы из дерева, появится в сквере Победы в Зябликово в первой половине 2020 года. Об этом в пятницу сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В районе Зябликово началось строительство зеленого театра. Он появится в юго-западной части сквера Победы в рамках комплексного благоустройства. <...> Его площадь составит 300 квадратных метров, а зрительный зал будет вмещать 70 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для строительства театра будут использованы материалы из натурального дерева. Со стороны жилой зоны театр закроют живой изгородью из кустарников, а также высадят ряды деревьев.

Помимо театра, в сквере установят стелу, посвященную Великой Отечественной войне, обустроят детские площадки, спортивную зону, прогулочную галерею и места для отдыха.

Работы планируется завершить в первом полугодии 2020 года.

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