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В Москве завершилось благоустройство улицы Рождественки

Заммэра Москвы Петр Бирюков уточнил, что все воздушные кабельные линии были убраны под землю, смонтировано почти полкилометра водоотводящих лотков, а тротуары в рамках работ расширили и замостили гранитной плиткой

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Власти Москвы завершили работы по благоустройству улицы Рождественки, а также прилегающих к ней Звонарского, Сандуновского, Варсонофьевского, Большого, Малого и Нижнего Кисельных переулков. Об этом сообщил журналистам в пятницу заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Рождественка и прилегающие переулки стали завершающим этапом в благоустройстве основных улиц Мещанского района, расположенных внутри Бульварного кольца. Вместе с пешеходной улицей Кузнецкий Мост они образуют единое городское пространство, удобное для передвижения пешеходов и стимулирующее развитие сферы услуг, общественного питания и торговли. Общая площадь благоустройства составила более 3 гектаров", - сказал он.

Бирюков уточнил, что все воздушные кабельные линии были убраны под землю, в кабельную канализацию, что повышает надежность и безопасность их использования. Кроме того, смонтировано почти полкилометра водоотводящих лотков и установлены дополнительные дождеприемные решетки, что позволит минимизировать скопление осадков. Тротуары в рамках работ расширили и замостили гранитной плиткой, а на пешеходных переходах и заездах во дворы установили элементы для создания доступной среды.

Заммэра добавил, что подвесное освещение было заменено фонарями в историческом стиле, установлены скамейки, урны, навигационные стелы и велопарковки, разбиты газоны. Поздней осенью на этой территории высадят деревья, а весной следующего года - кустарники. Бирюков отметил, что благоустройство выполнено и во дворах, а также на общественных пространствах - в настоящий момент завершаются работы на территории церкви Николая Чудотворца в Звонарях, Богородице-Рождественского женского монастыря, Московского архитектурного института.

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