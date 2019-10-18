Власти Москвы обновили Детский Черкизовский парк

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Кластер экстремальных видов спорта, новые детские площадки и зона воркаута созданы в Детском Черкизовском парке в Москве в рамках благоустройства. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

"Детский Черкизовский парк был создан в 30-е годы прошлого века и с тех пор является одним из любимых мест отдыха жителей восточных районов Москвы. Однако за последние годы его инфраструктура порядком устарела. После благоустройства он выглядит совсем по-другому. Полностью обновили детские площадки, одна из них превратилась в тематическую площадку "Путешествия" с игровым комплексом в виде фрегата", - написал мэр.

Он отметил, что также в рамках благоустройства в парке создан один из крупнейших в Москве кластеров экстремальных и альтернативных видов спорта со скейт-парком и полигоном для велотрюков. Обновлена спортивная площадка с тренажерами и настольным теннисом, также приведен в порядок исторический стадион для регби, продолжена кольцевая велодорожка протяженностью около 1 км. Кроме того, отремонтировано здание Дворца творчества детей и молодежи, на территории зоны отдыха установлена беседки, скамейки и качели, высажено 3 тыс. кустарников и более 200 деревьев, разбиты цветники и газоны.