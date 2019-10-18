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Дефицит бюджета Москвы в 2020 году может составить 351,3 млрд рублей

Прогнозируется, что общий объем доходов столичного бюджета составит 2,8 трлн рублей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Дефицит бюджета Москвы в 2020 году прогнозируется на уровне около 351,3 млрд рублей. Об этом сообщила в пятницу в ходе совместного заседания комиссий Мосгордумы руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

"Основные характеристики бюджета города Москвы на 2020 год: общий объем доходов бюджета города Москвы в сумме порядка 2,8 трлн рублей; общий объем расходов бюджета города в сумме более 3,1 трлн рублей с ростом на 15% к уровню 2019 года; дефицит бюджета Москвы - в сумме порядка 351,3 млрд рублей <...> Источниками финансирования дефицита будут наши собственные средства, дополнительные доходы", - сказала Зяббарова.

Она добавила, что общий объем доходов бюджета Москвы в 2021 году прогнозируется на уровне порядка 3,1 трлн рублей, бюджет в 2022 году может составить около 3,4 трлн рублей. Также общий объем расходов бюджета города Москвы на 2021 год в сумме почти 3,3 трлн рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета города Москвы составят около 82 млрд рублей. Расходы на 2022 год могут составить в сумме почти 3,4 трлн рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета города Москвы в сумме порядка 169 млрд рублей. При этом дефицит бюджета Москвы прогнозируется в сумме более 214 млрд рублей на 2021 год и порядка 22,9 млрд рублей на 2022 год.

"Бюджет формировался на основе прогноза социально-экономического развития города, предусматривающего ежегодные устойчивые темпы роста экономики, низкий уровень инфляции. Предстоящие три года прогнозируется рост доходов на уровне 8% и выше <…> Бюджет сбалансирован по финансово-экономическим показателям", - сказала Зяббарова.

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Россия
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