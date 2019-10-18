Собянин: станция московского метро "Окская" готова на 80%

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел в пятницу ход строительства станции "Окская" Некрасовской линии метро.

"Продолжаем активное строительство огромной, гигантской Некрасовской ветки метро, протяженностью около 20 км, вторую очередь которой ожидают где-то около 1 млн человек", - сказал Собянин журналистам.

По его словам, станция "Окская" готова к сдаче на 80%. "Основные строительные работы будут завершены в декабре. Вокруг "Окской" - районы реновации, жилые районы, промышленные территории. Это будет одна из самых загруженных станций - более 30 тыс. пассажиров в сутки", - подчеркнул мэр.

По его словам, окончание строительства Некрасовской линии очень ждут москвичи. "Мы делаем все, чтобы как можно скорее ее запустить", - добавил мэр.

Строительство Некрасовской линии столичного метро началось в 2012 году. Ветка протяженностью 19,6 км с девятью станциями пройдет от станции "Авиамоторная" на шоссе Энтузиастов до станции "Нижегородская улица" в начале Рязанского проспекта, - далее вдоль Рязанского проспекта за МКАД в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка.

Первый участок ветки "Косино" - "Некрасовка" длиной 7,9 км с четырьмя станциями ("Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка") был открыт 3 июня 2019 года. Второй участок "Авиамоторная" - "Косино" длиной 11,7 км с пятью станциями ("Авиамоторная", "Нижегородская", "Стахановская", "Окская" и "Юго-Восточная") находится в завершающей стадии строительства.