Более 650 граждан с инвалидностью примут участие в танцевальном фестивале в Москве

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Более 650 граждан с ограниченными возможностями здоровья примут участие в Международном благотворительном танцевальном фестивале Inclusive Dance, который пройдет в Москве 26-30 октября. Об этом на пресс-конференции в ТАСС в пятницу рассказал председатель оргкомитета мероприятия, руководитель Центра социокультурной анимации "Одухотворение" Леонид Тарасов.

"Будут соревнования среди пар и команд, гала-концерт в зале церковных соборов в храме Христа Спасителя, а также инклюзивный бал. К нам приедут 650 танцоров. Это большое количество для фестиваля, в котором участвуют люди с инвалидностью", - сказал он, подчеркнув, что данное мероприятие помогает преодолевать социальную изоляцию этой уязвимой категории граждан.

За семь лет фестиваль Inclusive Dance объединил более 3 тыс. танцоров, 348 коллективов из 70 регионов России и 28 зарубежных из 20 стран.