Власти Москвы предусмотрели в бюджете 20 млрд рублей на достройку проблемных ЖК

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Власти Москвы предусмотрели на 2020 год и плановый двухлетний период 20 млрд рублей на достройку проблемных трех жилых комплексов (ЖК). Об этом сообщила в пятницу председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова в ходе совместного заседания комиссий Мосгордумы по рассмотрению проекта столичного бюджета.

"На сегодняшний день по трем адресам есть решение и Москвы, и судов о достройке объектов за счет средств бюджета. Это ЖК "Царицыно", "Терлецкий парк" и "Марушкино". Средства, необходимые на завершение этих трех объектов, в бюджете заложены в размере порядка 20 млрд рублей", - сказала она.

В конце 2018 года власти насчитали в городе свыше 30 проблемных объектов, обманутым дольщиком признан 5571 человек, более 75% ожидают квартиры в пяти долгостроях: "Царицыно", "Спортивный квартал", "Марьино град", "Терлецкий парк" и "Марушкино".

Согласно изменениям в 214-ФЗ о долевом строительстве, с 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать напрямую средства дольщиков. Деньги граждан будут храниться на счетах эскроу в уполномоченных банках до ввода объекта в эксплуатацию. Строительство будет при этом идти за счет кредитов.

Строительство ЖК "Царицыно" началось в 2006 году ГК "Настюша" с привлечением средств дольщиков. Совладелец предприятия Игорь Пинкевич с лета 2018 года находится под арестом по делу о мошенничестве со средствами дольщиков. Застройщик ЖК "Царицыно" заключил 4017 договоров долевого участия, по 3265 договорам обязательства не исполнены, так как строительство жилья было приостановлено.

Власти Москвы приняли решение достроить жилой комплекс за счет бюджетных средств. Для этого было необходимо в рамках процедуры банкротства передать объект новому застройщику, которым стал "Мосотделстрой № 1". Летом 2018 года Минстрой РФ одобрил нового застройщика. В конце декабря прошлого года управление Росреестра по Москве зарегистрировало права общей долевой собственности на объекты жилого комплекса.