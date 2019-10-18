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Порядка 264 млрд рублей запланировано на экологию в бюджете Москвы на 2020-2022 годы

В 2020 году власти города выделят 84 млрд рублей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Около 264 млрд рублей предусмотрено на расходы экологического характера в столичном бюджете на 2020-2022 годы. Об этом сообщил в пятницу в ходе совместного заседания комиссий Мосгордумы для рассмотрения проекта бюджета руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

"На экологию тратится за три года 264 млрд рублей, в 2020 году - 84 млрд, больше 3% от бюджета [Москвы на этот год]", - сказал Кульбачевский.

Как добавил руководитель столичного департамента ЖКХ Александр Соловьев, сейчас почти на 90% сделано брендирование мусорных контейнеров в жилом секторе и на социальных объектах - 25 тыс. площадок. Контейнеры окрашиваются в синий и серый цвет в зависимости от наполнения - вторсырьем и остальными отходами. Также брендируются и мусоровозы. Дополнительные машины закупаются компаниями с госконтрактом, без привлечения бюджетных средств Москвы.

"Если говорить о системе обращения с твердыми коммунальными отходами, поправки, которые были внесены в ФЗ-89 для городов федерального значения, - Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, - переход в реформу у нас состоится 1 января 2022 года. В этом году, в июне, вышло постановление 884-е правительства Москвы о досрочном переходе на раздельное накопление отходов. Мы сейчас огромный объем проводим, на самом деле, в том числе по информатизации. Создано огромное количество инфоцентров на уровне всех управ, префектур, где работа идет как с населением, так и с профессиональным сообществом", - сказал Соловьев.

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