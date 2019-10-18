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Власти Москвы планируют выделить 369 млн рублей на реконструкцию крематория в Балашихе

Кроме того, в бюджет столицы заложено 372 млн рублей на реконструкцию Домодедовского кладбища

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Власти Москвы предусмотрели на 2020 год и плановый двухлетний период около 370 млн рублей на реконструкцию Николо-Архангельского крематория в Балашихе. Об этом сообщил в пятницу первый заместитель руководителя городского департамента строительства Рафик Загрутдинов на совместном заседании комиссий Мосгордумы по рассмотрению проекта столичного бюджета.

"В программе финансирования находятся ритуальные объекты. На реконструкцию Николо-Архангельского крематория заложено 369 млн рублей. На реконструкцию Домодедовского кладбища заложено 372 млн рублей", - сказал он.

Николо-Архангельский крематорий, который расположен в городе Балашихе Московской области, уже реконструировали в 2015 году. В результате там появились могилы невостребованного праха, теплая автостоянка, снегоплавильный пункт, кафе-столовая с залом для организации поминальных мероприятий. Также были заменены облицовочные покрытия стелы памятника усопшим.

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